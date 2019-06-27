Квинси Промес: "Жаль, что "Севилья" не увидела все, на что я способен"

Полузащитник "Аякса" Квинси Промес обратился к "Севильи" и отметил, что не смог показать все, на что способен.

– Моя севильская семья, спасибо за все! Жаль, что вы не смогли увидеть все, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду, – написал Промес в Инстаграме.

27-голландец покинул испанский клуб через год после подписания контракта. Сумма трансфера в "Аякс" составила 15,7 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 33 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 передачи.