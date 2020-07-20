Куртуа установил уникальное достижение

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея Рикардо Саморы по итогам завершившегося чемпионата Испании. Он вручается вратарю с лучшим показателем пропущенных мячей в среднем за встречу.

Куртуа в среднем пропускал 0,59 гола за игру. В борьбе за приз 28-летний бельгиец обошел Унаи Симона из «Атлетика» и Яна Облака из «Атлетико». Словенец выигрывал награду четыре года подряд.

Это третий подобный трофей в карьере Куртуа. Дважды он становился обладателем приза в составе «Атлетико». Бельгиец — первый вратарь в истории, который завоевал награду в составе обоих мадридских клубов.

В 34 матчах чемпионата Испании Куртуа пропустил 20 голов, 18 раз он сыграл на «ноль».