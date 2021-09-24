Куман считает, что «Барселона» не заслужила потерю очков в матче с «Кадисом»
01:16
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после ничьей с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании заявил, что был несправедливо удален в концовке встречи.
«Мы не заслужили потери очков, красная карточка была несправедливой. Рефери сам должен быть удален», — цитирует AS Кумана.
Голландский специалист пропустит воскресный матч против «Леванте» из-за удаления.
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