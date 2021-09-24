Куман получил красную карточку в конце матча с «Кадисом»

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании. В концовке встречи главный тренер каталонцев Роналд Куман получил красную карточку.

На 6-й добавленной минуте голландский специалист вступил в споры с арбитром, за что был удален с поля. Рики Пуч попытался оспорить это решение, но судья не стал слушать игрока.

Таким образом, Куман пропустит воскресный матч с «Леванте».