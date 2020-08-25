Куман провел встречу с Бускетсом. Тренер рассчитывает на игрока

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел встречу с полузащитником Серхио Бускетсом, сообщает Marca.

Голландский специалист уведомил игрока о том, что он хочет видеть его в составе коллектива и рассчитывает на него в перспективе. Но, в то же время, Куман не дал Бускетсу гарантий, относительно места в основном составе сине-гранатовых.

Конкурентом 32-летнего испанского игрока, является соотечественник Кумана — Френки де Йонг.

В предыдущем чемпионате Испании Бускетс 29 раз вышел в стартовом составе «Барселоны» и четыре раза появился на поле на замену.