Президент «Атлетико» заявил, что клуб не заинтересован в покупке Мбаппе

Президент «Атлетико» Энрике Сересо считает, что нападающий Жоау Фелиш добьется успеха в мадридском клубе. Он также порассуждал на тему возможного перехода игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Что касается Мбаппе, то он нам не нужен и не был бы нужен, даже если бы в каждом команде был свой Мбаппе», — цитирует Сересо Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро.