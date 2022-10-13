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Сегодня, 09:45

Президент «Атлетико» заявил, что клуб не заинтересован в покупке Мбаппе

Виктория Кравченко
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо считает, что нападающий Жоау Фелиш добьется успеха в мадридском клубе. Он также порассуждал на тему возможного перехода игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Что касается Мбаппе, то он нам не нужен и не был бы нужен, даже если бы в каждом команде был свой Мбаппе», — цитирует Сересо Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро.

Жоау Феликс
Килиан Мбаппе
ФК Атлетико
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 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
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 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
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 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
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 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
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 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
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 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
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Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
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