Крауч выступил в поддержку Бэйла

Нападающий "Бернли" Питер Крауч выступил в защиту полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, которого обвиняют в том, что он не очень близок с командой. Ранее вратарь мадридцев Тибо Куртуа сказал, что валлиец отказался от командного ужина, а Марселу заявил, что тот не говорит по-испански.

– Куртуа выглядит официальным представителем "Реала", – цитирует Daily Mail Крауча. – Заговорил о Бэйле. Но ведь и Крооса тоже не было на этом ужине, а он сосредоточился на Бэйле. Марселу присоединился к нему, сказав, что тот не говорит по-испански. Я не хочу участвовать в политике "Реала", но не думаю, что в этом всем есть что-то плохое.

Я познакомился с Бэйлом, когда он мальчишкой играл за "Саутгемптон", вместе мы два года играли в "Тоттенхэме". Он вообще с нами почти не гулял, ему не нравилось выходить куда-то ночью. Но все в команде знали, что это отличный парень, компанейский. Не понимаю, в чем тут проблема.