Команда Марселино впервые обыграла "Барселону"

"Валенсия" обыграла "Барселону" (2:1) в финале Кубка Испании. Главный тренер победителей Марселино Гарсия Тораль впервые одержал победу в матче с "Барсой".

До этого команды 53-летнего тренера провели 20 матчей против "Барселоны". Шесть раз под его руководством они играли вничью и 14 раз проигрывали. Отметим, что для Марселино это первый трофей в карьере.

Специалист ранее также тренировал "Леальтад", "Спортинг" (Хихон), "Рекреативо", "Расинг", "Сарагосу", "Севилью" и "Вильярреал".

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