Кике Сетьен: «Видел сегодня Месси, он улыбался, как обычно»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен на пресс-конференции не захотел отвечать на вопросы о ситуации в клубе. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте форварда Лионеля Месси и спортивного директора Эрика Абидаля.

— Ситуация в клубе? Меня эти вопросы не задевают, и я постараюсь оградить игроков от этого, — цитирует тренера Barcacentre. — Мы немного говорили об этом перед началом тренировки. Я не могу ничего сделать с этим. Спрашивайте меня о футболе. Все остальное меня не интересует. Месси? Видел его сегодня, он улыбался, как обычно.

По сведениям RAC1, причиной конфликта послужило высказывание Абидаля. Ранее француз заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов. После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси.