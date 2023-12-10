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Сегодня, 13:51

Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Севилье»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага покинет команду летом 2024 года, утверждает Todofichajes. Футболист арендован мадридцами у «Челси» до конца текущего сезона.

По данным источника, футболист после возвращения в лондонский клуб может перейти в «Севилью». «Челси» намерен расстаться с игроком.

Трансферная стоимость Аррисабалаги оценивается в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании голкипер провел десять матчей и пропустил семь мячей.

Кепа Аррисабалага
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
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9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
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Кадис – Осасуна
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