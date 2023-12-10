Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Севилье»

Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага покинет команду летом 2024 года, утверждает Todofichajes. Футболист арендован мадридцами у «Челси» до конца текущего сезона.

По данным источника, футболист после возвращения в лондонский клуб может перейти в «Севилью». «Челси» намерен расстаться с игроком.

Трансферная стоимость Аррисабалаги оценивается в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании голкипер провел десять матчей и пропустил семь мячей.