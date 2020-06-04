Касильяс назвал лучших игроков в истории «Реала»
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Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал двух лучших игроков в истории мадридского клуба. Один из подписчиков в социальной сети попросил назвать его тройку лучших игроков «Реала».
«Не знаю, кого назвать трех, но двоих из них назову. Это дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду», — написал Касильяс в Twitter.
No se decirte los 3 pero si 2 de ellos. Don Alfredo Di Stefano & @Cristiano. Abrazo a toda la gente de Chicago. https://t.co/Q5wrqLZ6IV— Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2020
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