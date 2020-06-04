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Касильяс назвал лучших игроков в истории «Реала»

02:24
Икер Касильяс. Фото Instagram
Икер Касильяс. Фото Instagram
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Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал двух лучших игроков в истории мадридского клуба. Один из подписчиков в социальной сети попросил назвать его тройку лучших игроков «Реала».

«Не знаю, кого назвать трех, но двоих из них назову. Это дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду», — написал Касильяс в Twitter.

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