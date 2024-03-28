Беллингем рассказал, чего мечтает добиться в футболе

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о целях в футболе. Он признался, что успехом для него станут трофеи.

20-летний игрок уже завоевал Суперкубок Испании в составе «Реала».

«Возможность подарить моей стране и моему клубу прекрасный опыт и отличные воспоминания о завоеванных трофеях», — цитирует игрока Madrid Xtra.

У Беллингема 20 забитых голов и 9 результативных передач в 31 матче за «Реал» во всех турнирах.