Минасян уверен, что Захарян заиграет в Испании

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением об игре Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

«Испания очень подходит Захаряну, но ему нужно адаптироваться. Это не так уж и просто сделать в молодом возрасте. Он точно заиграет в «Сосьедаде». Ему нужно ментально адаптироваться к испанской культуре, быту. Очень надеюсь, что уже в скором времени он начнет показывать отличную игру», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.