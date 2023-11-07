Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:34

Минасян уверен, что Захарян заиграет в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением об игре Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

«Испания очень подходит Захаряну, но ему нужно адаптироваться. Это не так уж и просто сделать в молодом возрасте. Он точно заиграет в «Сосьедаде». Ему нужно ментально адаптироваться к испанской культуре, быту. Очень надеюсь, что уже в скором времени он начнет показывать отличную игру», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vardan-minasyan-zaharyan-zaigraet-v-ispanii-nuzhno-vremya/
Арсен Захарян
Вардан Минасян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
3
0
Читайте также
Медведева рассказала, из чего складывается ее доход
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
Краснов прибыл в КНР для участия в заседании генпрокуроров стран — членов ШОС
СМИ объяснили отказ Трампа приехать на Украину к Зеленскому по приглашению
В ХАМАС заявили о непринятии марионеточного правительства в секторе Газа
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что Захаряну доверяют в Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 2 : 4
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 1 : 1
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 0 : 1
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 1 : 0
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 1 : 0
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 2 : 3
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
 0 : 0
6.11 23:00
Хетафе – Кадис
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 9 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 10 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости