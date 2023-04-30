«Валенсия» проиграла «Кадису» и опустилась на 17-е место в ла лиге

«Валенсия» в гостях уступила «Кадису» в матче 32-го тура ла лиги — 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Гонсало Эскаланте и Серджио Гвардиолы. Единственный гол «Валенсии» забил Самуэль Диас Лино.

После этого поражения «Валенсия» с 33 очками опустилась на 17-е место в ла лиге. В случае, если «Хетафе» в 32-м туре обыграет «Эспаньол», «летучие мыши» упадут в зону вылета.

«Кадис» с 35 баллами поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.