Хави прокомментировал игру 15-летнего Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебюте полузащитника Ламина Ямаля за каталонцев в матче 32-го тура ла лиги против «Бетиса» (4:0).

«Ламин Ямаль не боится в свои 15 лет. У него есть талант в последней трети, который так сложно найти. Он умен и хорошо комбинирует. Он игрок с большим потенциалом. Он может сыграть важную роль в будущем», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Ямаль вышел на поле на 83-й минуте и стал самым молодым дебютантом в истории «Барселоны» в ла лиге.