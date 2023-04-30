Хави прокомментировал игру 15-летнего Ямаля
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебюте полузащитника Ламина Ямаля за каталонцев в матче 32-го тура ла лиги против «Бетиса» (4:0).
«Ламин Ямаль не боится в свои 15 лет. У него есть талант в последней трети, который так сложно найти. Он умен и хорошо комбинирует. Он игрок с большим потенциалом. Он может сыграть важную роль в будущем», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.
Ямаль вышел на поле на 83-й минуте и стал самым молодым дебютантом в истории «Барселоны» в ла лиге.
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|68
|
3
|Атлетико
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|19
|6
|6
|50-23
|63
|
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|58
|
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|16
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|46-33
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|
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|
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|
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|
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|
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|41
|
11
|Севилья
|31
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|8
|12
|38-45
|41
|
12
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|
13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|
14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|
15
|Вальядолид
|31
|10
|5
|16
|27-50
|35
|
16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|
17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|
18
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
19
|Хетафе
|32
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|10
|15
|29-42
|31
|
20
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|7
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|28.04
|22:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|0 : 2
|29.04
|17:15
|
Эльче – Р. Вальекано
|4 : 0
|29.04
|19:30
|
Реал – Альмерия
|4 : 2
|29.04
|22:00
|
Барселона – Бетис
|4 : 0
|30.04
|15:00
|
Кадис – Валенсия
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Вильярреал – Сельта
|3 : 1
|30.04
|19:30
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|30.04
|22:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.05
|20:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|1.05
|22:00
|
Севилья – Жирона
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|Г
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Барселона
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Карим Бензема
Реал
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|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
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|
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Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
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Антуан Гризманн
Атлетико
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|
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Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
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|К
|Ж
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|
Исаак Карселeн
Кадис
|21
|3
|3
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Луис Фелипе
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|20
|3
|2
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Флориан Лежен
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