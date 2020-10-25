«Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» после победы над «Реалом»

«Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 0:0.

«Кадис», обыгравший в прошлом туре лидирующий в чемпионате «Реал», занимает 5-е место в турнирной таблице с 11 очками, «Вильярреал» с 12 очками идет на 2-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Кадис» — «Вильярреал» — 0:0

«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Меса, 82), Йенссон, Негредо (Малбашич, 66), Лосано (Искиэрдо, 66), Санчес (Переа, 88).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 86), Педраса, Пау Торрес, Иборра, Коклен (Фойт, 86), Тригерос (Бакка, 73), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Пино, 86), Кубо (Чиквуэзе, 62).

Предупреждения: Марио Гаспар, 6. Санчес, 33. Педраса, 90+1. Искиэрдо, 90+2.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

25 октября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».