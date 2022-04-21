«Атлетик» победил «Кадис» в чемпионате Испании

«Атлетик» победил «Кадис» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Атлетика» отличились Эскудеро Рауль Гарсия, Гоньи Икер Муниаин и Микель Весга. У «Кадиса» голы забили Перес Мартинес Лукас и Рубен Собрино.

«Атлетик» набрал 48 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Кадиса» 31 очко и 17-я позиция.