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Сегодня, 23:01

«Атлетик» победил «Кадис» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Кадис» — «Атлетик» — 2:3.
Фото Global Look Press

«Атлетик» победил «Кадис» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Атлетика» отличились Эскудеро Рауль Гарсия, Гоньи Икер Муниаин и Микель Весга. У «Кадиса» голы забили Перес Мартинес Лукас и Рубен Собрино.

«Атлетик» набрал 48 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Кадиса» 31 очко и 17-я позиция.

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 21:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:3
Атлетик
Голы
Рауль Гарсия, 3 (0:1), Икер Муниаин, 22 (0:2), Весга, 33 (0:3), Лукас, 56 (1:3), Собрино, 87 (2:3)
Нереализованный пенальти
Икер Муниаин 22
Кадис
Ледесма Акапо (Фали, 55) Эспино Эрнандес Чуст (Хосе Мари, 55) Алькарас (Фернандес, 74) Сан Эметерио (Лукас, 55) Лосано (Собрино, 70) Идрисси Алехо Негредо
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Вивиан Де Маркос (Петча, 46) Баленсиага Весга Икер Муниаин (Берчиче, 81) Дани Гарсия (Венседор, 68) Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Альварес, 76) Уильямс (Саррага, 68)
Предупреждения
Лосано 9’, Чуст 21’, Кала 79’  -  Иньиго Мартинес 50’, Весга 63’, Вивиан 69’, Венседор 90’
Удаления
Весга 71’ (вторая ж.к)
Судьи
Гомес (Испания)

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Кадис
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
3
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
4
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 32 10 7 15 33-38 37
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Реал

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