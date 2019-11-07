Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона, его может заменить Куман

«Барселона» по окончании сезона намерена расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде, сообщают испанские СМИ.

По данным Marca, специалист доработает сезон, после чего с ним распрощаются. Основным кандидатом на замену ему является главный тренер сборной Голландии Роналд Куман.

Ранее сообщалось, что контракт Кумана позволяет ему покинуть сборную после Евро-2020, если его пригласит «Барселона». При этом тренер в любом случае останется во главе «оранжевых» до завершения чемпионата Европы.

Роналд Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока. Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании, стал победителем Кубка чемпионов УЕФА, забив решающий мяч в финале против «Сампдории» (1:0), а также Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.

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