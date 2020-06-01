Источник: «Сельта» намерена продлить аренду Смолова до конца сезона

«Сельта» готова продлить аренду форварда «Локомотива» Федора Смолова, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, в ближайшее время испанский клуб намерен отправить запрос с просьбой продлить аренду 30-летнего россиянина до конца июля 2020 года. На данный момент аренда форварда рассчитана до 30 июня, однако из-за пандемии коронавируса матчи ла лиги пройдут и в июле. Сам футболист готов остаться в Испании до конца сезона.

Также «Сельта» может выкупить трансфер Смолова, который оценивает в 5-6 млн евро. В текущем сезоне Смолов провел 6 матчей за «Сельту», в которых забил один гол.