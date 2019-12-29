Источник: «Днепр-1» может арендовать Лунина у «Реала»
08:08
Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», может вернуться в чемпионат Украины, сообщает «Динамомания».
Сообщается, что игрока хочет арендовать «Днепр-1» до конца сезона. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Альмерии», выступающей в сегунде.
20-летний вратарь в текущем сезоне провел один матч за «Вальядолид» в Кубке Испании. Ранее украинский футболист играл в аренде за «Леганес». До перехода в «Реал» он выступал за «Зарю».
Дополнительная информация
http://www.dynamomania.com/news/507584-andrej-lunin-mozhet-vernutsya-v-ukrainskij-klubNemiga
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