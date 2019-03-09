Источник: "Барселона" хочет продлить контракт с Месси до 2023 года

"Барселона" намерена продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, Клуб намерен предложить аргентинцу продлить контракт до 2023 года. Это произойдет по окончании нынешнего сезона. Текущее соглашение истекает летом 2021 года.

Сообщается, что в "Барсе" уверены - Месси отработает нынешний контракт и останется в команде. При этом руководство клуба хочет продлить соглашение как минимум до 2022 года, а в идеале и до 2023 года. Клуб намерен назначить встречу с аргентинцем и его отцом Хорхе, чтобы обсудить детали будущей сделки.

31-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 34 матча за "Барселону" и забил 33 мяча при 18 голевых передачах.

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