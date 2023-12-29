Источник: Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до 2026 года

«Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти, сообщает Relevo. Новое соглашение 64-летнего итальянца рассчитано до лета 2026 года.

28 декабря в СМИ писали, что специались в январе следующего года заключит новый контракт с мадридцами.

Анчелотти возглавлял королевский клуб в 2013-2015 годах и с 2021 года до настоящего момента. Под его руководством мадридская команда в сезоне-2021/22 стала чемпионом Испании, а также дважды выиграла Лигу чемпионов.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании-2023/24, набрав 45 очков в 18 играх.