Газзаев о Захаряне: «У Арсена есть задатки, чтобы закрепиться в «Реал Сосьедад»

Бывший тренер сборной России Валерий Газаев в комментарии для «СЭ» оценил игру 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Захарян уехал и сейчас старается закрепиться в Испании. Пока он не стал твердым игроком основы «Реал Сосьедад», но это одна из лучших команд европейского футбола. Очень хочется, чтобы он там закрепился, адаптация до сих пор продолжается. Задатки у Арсена есть. И главное — это возраст полузащитника, двадцать лет. Он может достичь высоких результатов. У него хорошее футбольное образование, хорошая физическая подготовка, техника, но надо много работать», — сказал Газзаев «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 россиянин провел за испанскую команду 17 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» после 18-го тура занимает шестое место в чемпионате Испании, команда набрала 31 очко.