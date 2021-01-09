Игроки «Райо Вальекано» помогли водителю выехать из снега

Футболисты «Райо Вальекано» оказали помощь водителю. Игроки мадридского клуба подтолкнули машину помогли водителю выехать из снега. Видео опубликовал официальный Twitter «Райо».

? Hola @CDMirandes vamos para all?. Por nosotros no va a ser pero esto est? complicado ???

Que llegu?is sanos todos los que ten?is que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

Сегодня в Испании был сильный снегопад. Из-за непогоды мадридский «Реал» не смог вылететь на матч ла лиги с «Осасуной». «Райо Вальекано», выступающий в сегунде, заявил, что намерен сыграть ближайший матч против «Мирандеса».