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Игроки «Райо Вальекано» помогли водителю выехать из снега

01:38
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Футболисты «Райо Вальекано» оказали помощь водителю. Игроки мадридского клуба подтолкнули машину помогли водителю выехать из снега. Видео опубликовал официальный Twitter «Райо».

Сегодня в Испании был сильный снегопад. Из-за непогоды мадридский «Реал» не смог вылететь на матч ла лиги с «Осасуной». «Райо Вальекано», выступающий в сегунде, заявил, что намерен сыграть ближайший матч против «Мирандеса».

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