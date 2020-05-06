Игроки «Барселоны» в масках прибыли на базу. И сдали тесты на коронавирус
17:44
Игроки и тренерский штаб «Барселоны» сдали тесты на коронавирус на базе клуба, сообщает официальный Twitter каталонцев.
После тестирования игроки смогут приступить к индивидиуальным тренировкам.
Ранее правительство Испании разрешило проводить индивидуальные тренировки с 4 мая.
Ожидается, что с 18 мая игроки смогут тренироваться в небольших группах.
? The players were back at the Ciutat Esportiva today for medical tests.— FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) May 6, 2020
? Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) May 6, 2020
? Today, the players returned to the Club's facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw
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