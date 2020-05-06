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Игроки «Барселоны» в масках прибыли на базу. И сдали тесты на коронавирус

17:44
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»
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Игроки и тренерский штаб «Барселоны» сдали тесты на коронавирус на базе клуба, сообщает официальный Twitter каталонцев.

После тестирования игроки смогут приступить к индивидиуальным тренировкам.

Ранее правительство Испании разрешило проводить индивидуальные тренировки с 4 мая.

Ожидается, что с 18 мая игроки смогут тренироваться в небольших группах.

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