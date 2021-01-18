Игрок «Атлетика» получил эмоциональное письмо от болельщицы после победы над «Барсой»

Сразу по окончании финального матча за Суперкубок Испании «Атлетик» — «Барселона» (3:2) нападающий клуба из Бильбао Иньяки Уильямс получил эмоциональное письмо от болельщицы в Twitter. Уильямс оценил послание девушки лайком.

«Посреди празднования я хочу посвятить тебе пару слов. Хотя ты вряд ли меня помнишь, но я та девочка, которая в 2018 году потеряла маму из-за рака. Моя мама поддерживала тебя так, как не поддерживала ни одного другого футболиста. Она никогда не сомневалась в тебе. Я та самая девочка, которая попросила послушать меня и поддержать мою маму, когда она была госпитализирована. И ты послушал. Ты отправил майку, подписанную всем составом, моей маме и передал драгоценные сообщения. И несмотря на то, что мы потеряли ее до того, как получили твой подарок, я более чем уверена, что сейчас она в лучшем месте празднует эту победу, празднует твой гол. Я очень хочу обнять тебя, Иньяки» — написала девушка.

«Атлетик» обыграл «Барселону» 3:2 в дополнительное время. Уильямс забил победный гол на 3-й минуте дополнительного времени.