Нападающий «Барселоны» Ансу Фати, который оформил дубль в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:0), отметил важность форварда Лионеля Месси для своего развития.

«Играть вместе с Месси — мечта, которая у меня была с детства, — приводит слова Фати Goal. — Теперь это стало реальностью. Лионель дает мне много советов. Он очень помогает мне как на поле, так и на тренировках, за пределами футбола. Это делает меня счастливым.

Хочу продолжать прогрессировать с каждым днем и учиться у одноклубников, потому что они лучшие в мире. Ежедневно они стараются помочь мне".

В текущем сезоне 17-летний Фати провел один матч за сине-гранатовых и забил два гола.