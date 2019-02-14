Хулен Лопетеги: "Реал" не дал мне времени"

Бывший главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что плохие результаты команды под его руководством были временным явлением. 52-летний специалист добавил, что хорошо относится ко всем игрокам "королевского клуба".

- У меня не было времени - вот лучший способ объяснить наши плохие результаты, - приводит слова Лопетеги BBC. Мы хорошо начали, но потом провели три очень плохих недели. Мы были уверены, что со временем эта ситуация разрешится.

Я крайне уважительно отношусь к Сантьяго Солари и его штабу. Я люблю всех игроков - они фантастически ко мне относились. Я бы никогда не сказал плохого слова о "Реале". Управлять таким клубом - это потрясающий опыт для любого тренера. Я надеялся, что мне дадут больше времени, однако теперь должен смотреть в будущее.

Напомним, Лопетеги был уволен 29 октября после разгромного поражения от "Барселоны" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5).

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