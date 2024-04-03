Задержанного в аэропорту Рубиалеса освободили из-под стражи

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был задержан Гражданской гвардией страны после возвращения в Испанию из Доминиканской Республики, но вскоре был освобожден из-под стражи, сообщает La Vanguardia.

По данным источника, Рубиалес был уведомлен о предъявленном ему обвинении, после чего отпущен на свободу. На данный момент 46-летний испанец ожидает вызова в суд.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.