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Сегодня, 15:50

Задержанного в аэропорту Рубиалеса освободили из-под стражи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Луис Рубиалес.
Фото AFP

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был задержан Гражданской гвардией страны после возвращения в Испанию из Доминиканской Республики, но вскоре был освобожден из-под стражи, сообщает La Vanguardia.

По данным источника, Рубиалес был уведомлен о предъявленном ему обвинении, после чего отпущен на свободу. На данный момент 46-летний испанец ожидает вызова в суд.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.

Луис Рубиалес
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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Р. Сосьедад – Вильярреал
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Альмерия – Атлетико
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