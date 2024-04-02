Хави может стать новым главным тренером «Аякса»

Главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Аякс», сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководству амстердамского клуба нравится стиль испанского специалиста.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Нынешний тренер команды

После 27 туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает пятое место, набрав 44 очка.