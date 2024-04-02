Хави может стать новым главным тренером «Аякса»
Главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Аякс», сообщает Diario Sport.
По информации источника, руководству амстердамского клуба нравится стиль испанского специалиста.
Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Нынешний тренер команды
После 27 туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает пятое место, набрав 44 очка.
Источник: Diario Sport
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|
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|П
|+/-
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|
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|30
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|6
|1
|66-20
|75
|
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|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
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|16
|8
|6
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|56
|
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|30
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|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|30
|10
|12
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|36-36
|42
|
8
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|29
|11
|8
|10
|32-32
|41
|
9
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|30
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|6
|13
|36-43
|39
|
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|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
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|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30-59
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
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37 тур
38 тур
|23.02
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|1 : 3
|24.02
|18:15
|
Барселона – Хетафе
|4 : 0
|24.02
|20:30
|
Алавес – Мальорка
|1 : 1
|24.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетико
|2 : 2
|25.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|2 : 2
|25.02
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|3 : 1
|25.02
|20:30
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Реал – Севилья
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.04
|21:00
|
Гранада – Валенсия
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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