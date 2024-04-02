Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:56

Представитель Захаряна о попадании игрока в сборную тура: «Со временем все встает на свои места»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игрока в символическую сборную ла лиги по итогам 30-го тура.

В матче против «Алавеса» (1:0) 20-летний россиянин отличился голевой передачей и получил оценку 7,9 по версии Sofascore.

«Безусловно, это важно — признание труда и работы. Все идет так, как должно. Арсен в Испании чувствует себя уверенно, адаптировался. Плюс он играл на своей позиции, в центре поля — это ему дополнительно помогло. Арсену 20 лет, а он уже играет в таком чемпионате. Уверенность не могла прийти сразу, но со временем все встает на свои места», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Сумма его трансфера из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро. Всего за испанский клуб он провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
3
4
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави может стать новым главным тренером «Аякса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.02 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 1 : 3
24.02 18:15
Барселона – Хетафе
 4 : 0
24.02 20:30
Алавес – Мальорка
 1 : 1
24.02 23:00
Альмерия – Атлетико
 2 : 2
25.02 16:00
Кадис – Сельта
 2 : 2
25.02 18:15
Бетис – Атлетик
 3 : 1
25.02 20:30
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.02 23:00
Реал – Севилья
 1 : 0
26.02 23:00
Жирона – Р. Вальекано
 3 : 0
4.04 21:00
Гранада – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости