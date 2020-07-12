Хамес Родригес ищет новый клуб

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес хочет покинуть испанский клуб, сообщает El Pais. 29-летний колумбиец ищет новую команду.

«Реал» также хочет расстаться с Хамесом, так как колумбиец является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов клуба. В Мадриде хотят сэкономить на трансферах и зарплатах, чтобы минимизировать финансовые потери в период кризиса.

Прошлый летом «Атлетико» пытался приобрести Хамеса за 45-50 миллионов евро, однако «Реал» ответил отказом. По информации источника, в этот раз «Королевский клуб» готов принять подобное предложение.

Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 32 миллиона евро.