Гризманн назвал свой переход в "Барселону" большим вызовом

Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в "Барселону". 12 июля было объявлено о переходе игрока сборной Франции в каталонский клуб из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Сегодня игрок подписал контракт с сине-гранатовыми и был представлен на "Камп Ноу".

– Я очень рад быть здесь, – приводит пресс-служба клуба слова Гризманна. – Я принимаю большой вызов. Я готов к тому, что произойдет. Это новый вызов. Я всегда стараюсь улучшить себя и вырваться из своей зоны комфорта. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Кубок Короля и Лигу чемпионов, чего нет в моем арсенале.