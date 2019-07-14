Гризманн назвал свой переход в "Барселону" большим вызовом

Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в "Барселону". 12 июля было объявлено о переходе игрока сборной Франции в каталонский клуб из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Сегодня игрок подписал контракт с сине-гранатовыми и был представлен на "Камп Ноу".
– Я очень рад быть здесь, – приводит пресс-служба клуба слова Гризманна. – Я принимаю большой вызов. Я готов к тому, что произойдет. Это новый вызов. Я всегда стараюсь улучшить себя и вырваться из своей зоны комфорта. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Кубок Короля и Лигу чемпионов, чего нет в моем арсенале.
🔊 @AntoGriezmann: "I'm very excited to be here. I'm accepting a big challenge. I'm ready for what's coming up."– FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2019 г.
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🔵🔴#Griezmann17 pic.twitter.com/w4lJJR2TBg