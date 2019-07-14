"Барселона" представила Гризманна на "Камп Ноу"

"Барселона" представила нападающего Антуана Гризманна на "Камп Ноу". 12 июля было объявлено о переходе игрока сборной Франции в каталонский клуб из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Сегодня игрок подписал контракт с сине-гранатовыми.
Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.
В минувшем сезоне форвард выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
🔥@AntoGriezmann 🔥— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2019 г.
Our new number 1⃣7⃣
🔵🔴#Griezmann17 pic.twitter.com/hvlge0YVYy
🤩 @AntoGriezmann 🤩— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2019 г.
🔵🔴#Griezmann17 pic.twitter.com/nDhpyJGc0x
📍 Camp Nou— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2019 г.
💙❤ Welcome to your new home, @AntoGriezmann
🤗 #Griezmann17 pic.twitter.com/pr3GD7kJW4
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