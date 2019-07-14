"Барселона" представила Гризманна на "Камп Ноу"

"Барселона" представила нападающего Антуана Гризманна на "Камп Ноу". 12 июля было объявлено о переходе игрока сборной Франции в каталонский клуб из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Сегодня игрок подписал контракт с сине-гранатовыми.

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.