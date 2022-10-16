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Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году

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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу в матче 9-го тура ла лиги с «Атлетиком» (1:0) и извинился перед фанатами мадридского клуба за переход в «Барселону» в 2019 году.

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«Вся команда проделала невероятную работу. Мы бежали вместе, атаковали, действовали как команда. Мы через многое прошли, но добиться победы в итоге — это лучшее чувство. Я счастлив, потому что мои дети будут спрашивать, забил ли я гол, и я смогу ответить утвердительно. Я рад, что заключил контракт с «Атлетико» и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать все, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсетях.

10 октября пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на Гризманна. Новый контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. С 2021 года французский футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.

В текущем сезоне он провел 12 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Барселона
1
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
5
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
6
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
15
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
16
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
17
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
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 4
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Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
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Бетис

 7 2 2
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