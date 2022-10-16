Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу в матче 9-го тура ла лиги с «Атлетиком» (1:0) и извинился перед фанатами мадридского клуба за переход в «Барселону» в 2019 году.
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
«Вся команда проделала невероятную работу. Мы бежали вместе, атаковали, действовали как команда. Мы через многое прошли, но добиться победы в итоге — это лучшее чувство. Я счастлив, потому что мои дети будут спрашивать, забил ли я гол, и я смогу ответить утвердительно. Я рад, что заключил контракт с «Атлетико» и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать все, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсетях.
10 октября пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на Гризманна. Новый контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. С 2021 года французский футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.
В текущем сезоне он провел 12 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|1
|0
|20-1
|22
|
2
|Реал
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|
3
|Атлетико
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|
4
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|17-6
|17
|
5
|Бетис
|8
|5
|1
|2
|10-5
|16
|
6
|Р. Сосьедад
|8
|5
|1
|2
|13-11
|16
|
7
|Валенсия
|9
|4
|2
|3
|16-10
|14
|
8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|
9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|
10
|Р. Вальекано
|9
|3
|2
|4
|10-12
|11
|
11
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|
12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
15
|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|
16
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|1 : 1
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|0 : 1
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|0 : 1
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|- : -
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|6
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|6
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|7
|1
|3