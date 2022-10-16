Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу в матче 9-го тура ла лиги с «Атлетиком» (1:0) и извинился перед фанатами мадридского клуба за переход в «Барселону» в 2019 году.

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«Вся команда проделала невероятную работу. Мы бежали вместе, атаковали, действовали как команда. Мы через многое прошли, но добиться победы в итоге — это лучшее чувство. Я счастлив, потому что мои дети будут спрашивать, забил ли я гол, и я смогу ответить утвердительно. Я рад, что заключил контракт с «Атлетико» и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать все, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсетях.

10 октября пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на Гризманна. Новый контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. С 2021 года французский футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.

В текущем сезоне он провел 12 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.