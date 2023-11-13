Гризманн: «Симеоне продлил недавно контракт. Теперь моя очередь»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о возможном продлении контракта с мадридским клубом.

«Симеоне продлил недавно контракт. Это самый подходящий наставник для нашей команды. В клубе все знают об этом. Теперь пришла моя очередь подписать новое соглашение», — цитирует нападающего AS.

Срок нынешнего контракта 32-летнего нападающего рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 12 матчей, забив восемь голов и сделав одну результативную передачу.