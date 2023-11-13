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Гризманн: «Симеоне продлил недавно контракт. Теперь моя очередь»

Виктория Кравченко
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о возможном продлении контракта с мадридским клубом.

«Симеоне продлил недавно контракт. Это самый подходящий наставник для нашей команды. В клубе все знают об этом. Теперь пришла моя очередь подписать новое соглашение», — цитирует нападающего AS.

Срок нынешнего контракта 32-летнего нападающего рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 12 матчей, забив восемь голов и сделав одну результативную передачу.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
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 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
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 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
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13
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14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
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 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
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 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
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 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
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