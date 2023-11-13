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Сегодня, 13:53

Хаби Алонсо может возглавить «Реал» летом 2024 года

Виктория Кравченко
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«Реал» хочет пригласить Хаби Алонсо на пост главного тренера, сообщает DeadlineDayLive. На данный момент специалист возглавляет «Байер».

По данным истчоника, руководство немецкого клуба готово к переговорам с мадридцами. «Байер» отпустит Алонсо, если за него заплатят отступные в размере 15-18 миллионов евро. Если стороны договорятся, то Хаби сменит Карло Анчелотти летом 2024 года.

После 11 туров бундеслиги «Байер» лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка «Баварию».

«Реал» занимает 2-е место в таблице ла лиги, набрав 32 очка.

ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 1 : 1
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 3 : 1
29.11 23:00
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 11 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11 1 4
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