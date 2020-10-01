Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»
«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 4-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил бразильский вингер Винисиус Жуниор.
Чемпионат Испании
4-й тур
«Реал» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)
Гол: Винисиус Жуниор, 65.
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Одриосола (Карвахаль, 57), Модрич, Иско (Асенсио, 57), Каземиру, Вальверде, Бензема (Майораль, 87), Йович (Винисиус Жуниор, 58).
«Вальядолид»: Роберто, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Санчес, Мичел (Эль-Ямик, 87), Сан Эметерио (Маркос Андре, 64), Орельяна (Э.Перес, 63), Оскар Плано, Эрвиас, В.Рубио (Гвардьола, 74), Вайссман (Вилья, 74).
Предупреждения: Бруно Гонсалес, 71. Каземиру, 78. Марселу, 90+3.
Судья: Сото Градо.
30 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».