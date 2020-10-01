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Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»

00:28
30 сентября. «Реал» — «Вальядолид» — 1:0. Фото Twitter
30 сентября. «Реал» — «Вальядолид» — 1:0. Фото Twitter
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«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 4-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил бразильский вингер Винисиус Жуниор.

Чемпионат Испании

4-й тур

«Реал» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)

Гол: Винисиус Жуниор, 65.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Одриосола (Карвахаль, 57), Модрич, Иско (Асенсио, 57), Каземиру, Вальверде, Бензема (Майораль, 87), Йович (Винисиус Жуниор, 58).

«Вальядолид»: Роберто, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Санчес, Мичел (Эль-Ямик, 87), Сан Эметерио (Маркос Андре, 64), Орельяна (Э.Перес, 63), Оскар Плано, Эрвиас, В.Рубио (Гвардьола, 74), Вайссман (Вилья, 74).

Предупреждения: Бруно Гонсалес, 71. Каземиру, 78. Марселу, 90+3.

Судья: Сото Градо.

30 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Реал — Вальядолид

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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