Гол Рамоса в добавленное время принес "Реалу" волевую победу над "Депортиво"

"Реал" в матче 15-го тура чемпионата Испании одержал волевую победу над "Депортиво" со счетом 3:2. Победный гол на 90+2-й минуте после подачи с углового удара головой забил Серхио Рамос. Также мячи в составе "Королевского клуба" на счету Альваро Мораты и Мариано Диаса.

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Барселону" на шесть очков.

Чемпионат Испании

Ла Лига

15-й тур

"Реал" - "Депортиво" - 3:2 (0:0)

Голы: Мората, 50 (1:0). Хоселу, 63 (1:1). Хоселу, 65 (1:2). Диас, 84 (2:2). Серхио Рамос, 90+2 (3:2).

"Реал": Навас, Данилу (Марселу, 81), Пепе, Серхио Рамос, Начо, Каземиру, Иско (Диас, 72), Кроос, Родригес, Мората, Асенсио (Васкес, 68).

"Депортиво": Тытонь, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Фернандо Наварро, Карлес Хиль, Гильерме, Борхес, Эмре Чолак (Хоселу, 58), Бабел (Фажр, 82), Андоне (Москера, 75).

Предупреждения: Борхес, 25. Бабел, 45. Альбентоса, 59. Мората, 70. Навас, 88. Серхио Рамос, 88.

Судья: Хайме Латре (Испания).

10 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".