00:41 11 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Гол Рамоса в добавленное время принес "Реалу" волевую победу над "Депортиво"

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"Реал" в матче 15-го тура чемпионата Испании одержал волевую победу над "Депортиво" со счетом 3:2. Победный гол на 90+2-й минуте после подачи с углового удара головой забил Серхио Рамос. Также мячи в составе "Королевского клуба" на счету Альваро Мораты и Мариано Диаса.

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Барселону" на шесть очков. 

Чемпионат Испании

Ла Лига

15-й тур

"Реал" - "Депортиво" - 3:2 (0:0)

Голы: Мората, 50 (1:0). Хоселу, 63 (1:1). Хоселу, 65 (1:2). Диас, 84 (2:2). Серхио Рамос, 90+2 (3:2).

"Реал": Навас, Данилу (Марселу, 81), Пепе, Серхио Рамос, Начо, Каземиру, Иско (Диас, 72), Кроос, Родригес, Мората, Асенсио (Васкес, 68).

"Депортиво": Тытонь, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Фернандо Наварро, Карлес Хиль, Гильерме, Борхес, Эмре Чолак (Хоселу, 58), Бабел (Фажр, 82), Андоне (Москера, 75).

Предупреждения: Борхес, 25. Бабел, 45. Альбентоса, 59. Мората, 70. Навас, 88. Серхио Рамос, 88.

Судья: Хайме Латре (Испания).

10 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Шалманист

Браво РЕАЛ! Браво Серхио Рамос!

13:32 11 декабря

goreotuma

смотрел матч и одно знаю точно Реал в нем не заслужил ни победы, ни даже очков

08:42 11 декабря

Gektor

Депор форэва!

02:14 11 декабря

Мух

Такое дикое везение обычно заканчивается в самый неподходящий момент... 1/8 лч? да уж хотелось бы...

02:10 11 декабря

James Gang

У Рамоса 90-ая минута это день Сурка!

01:29 11 декабря

shpasic

вот уж кто капитанище.

01:15 11 декабря

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Ну Рамос, даешь! )))

01:01 11 декабря

psevdonim777

Бородатый - символ Реала. Красава.

00:54 11 декабря

Slim Taller

Зидан.конечно.пижон.Не выставить 8 человек основного состава.Но есть Серёга Рамос.Он как всегда неподражаем.

00:54 11 декабря

ИГл

Всем соперникам Реала - Рамоса, после 90-й минуты, в штрафную не пущать! За руки-ноги держать, но не пущать!

00:53 11 декабря

Thomas_Boy

Вот это отскочили...

00:47 11 декабря

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