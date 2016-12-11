Гол Рамоса в добавленное время принес "Реалу" волевую победу над "Депортиво"

"Реал" в матче 15-го тура чемпионата Испании одержал волевую победу над "Депортиво" со счетом 3:2. Победный гол на 90+2-й минуте после подачи с углового удара головой забил Серхио Рамос. Также мячи в составе "Королевского клуба" на счету Альваро Мораты и Мариано Диаса.
"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Барселону" на шесть очков.
Чемпионат Испании
Ла Лига
15-й тур
"Реал" - "Депортиво" - 3:2 (0:0)
Голы: Мората, 50 (1:0). Хоселу, 63 (1:1). Хоселу, 65 (1:2). Диас, 84 (2:2). Серхио Рамос, 90+2 (3:2).
"Реал": Навас, Данилу (Марселу, 81), Пепе, Серхио Рамос, Начо, Каземиру, Иско (Диас, 72), Кроос, Родригес, Мората, Асенсио (Васкес, 68).
"Депортиво": Тытонь, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Фернандо Наварро, Карлес Хиль, Гильерме, Борхес, Эмре Чолак (Хоселу, 58), Бабел (Фажр, 82), Андоне (Москера, 75).
Предупреждения: Борхес, 25. Бабел, 45. Альбентоса, 59. Мората, 70. Навас, 88. Серхио Рамос, 88.
Судья: Хайме Латре (Испания).
10 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Шалманист
Браво РЕАЛ! Браво Серхио Рамос!
13:32 11 декабря
goreotuma
смотрел матч и одно знаю точно Реал в нем не заслужил ни победы, ни даже очков
08:42 11 декабря
Gektor
Депор форэва!
02:14 11 декабря
Мух
Такое дикое везение обычно заканчивается в самый неподходящий момент... 1/8 лч? да уж хотелось бы...
02:10 11 декабря
James Gang
У Рамоса 90-ая минута это день Сурка!
01:29 11 декабря
shpasic
вот уж кто капитанище.
01:15 11 декабря
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Ну Рамос, даешь! )))
01:01 11 декабря
psevdonim777
Бородатый - символ Реала. Красава.
00:54 11 декабря
Slim Taller
Зидан.конечно.пижон.Не выставить 8 человек основного состава.Но есть Серёга Рамос.Он как всегда неподражаем.
00:54 11 декабря
ИГл
Всем соперникам Реала - Рамоса, после 90-й минуты, в штрафную не пущать! За руки-ноги держать, но не пущать!
00:53 11 декабря
Thomas_Boy
Вот это отскочили...
00:47 11 декабря