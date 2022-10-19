Главный тренер «Вильярреала» рассказал, как команда будет настраиваться на матч с «Барселоной»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«На этот матч можно смотреть двумя способами. Первый — их способность, когда, несмотря на то что вы проводите хороший матч, трудно чего-то добиться. Это заставляет быть пессимистично настроенным. Или можно сосредоточиться на том, как приятно играть против «Барселоны», на задаче, которая заключается в том, чтобы проявить все свои способности, быть выше тех качеств, которые могут быть у них, и встретить это с оптимизмом, наслаждаться матчем и добиваться результата», — приводит Marca слова Эмери.

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдет 20 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени.