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7 октября, 18:48

Анчелотти высказался о том, что Кроос может завершить карьеру летом 2023 года

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника команды Тони Крооса.

Ранее издание AS сообщило, что 32-летний футболист может завершить карьеру летом 2023 года.

«Продление контракта Крооса? Это зависит от него. Если он решит остаться, мы все будем счастливы», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Кроос играет за «Реал» с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Источник: https://t.co/J5j7X1uzZb
Карло Анчелотти
Тони Кроос
ФК Реал
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