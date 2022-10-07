Анчелотти высказался о том, что Кроос может завершить карьеру летом 2023 года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника команды Тони Крооса.

Ранее издание AS сообщило, что 32-летний футболист может завершить карьеру летом 2023 года.

«Продление контракта Крооса? Это зависит от него. Если он решит остаться, мы все будем счастливы», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Кроос играет за «Реал» с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.