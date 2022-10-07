Бензема пропустит матч «Реала» против «Хетафе»

«Реал» объявил заявку команды на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Хетафе».

В заявку мадридцев не попал форвард Карим Бензема. 34-летний француз в сентябре пропустил три матча из-за травмы, однако в октябре провел все две встречи с «Осасуной» и «Шахтером», но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне на счету Бензема 8 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Матч «Хетафе» — «Реал» пройдет 8 октября и начнется в 22.00 мск.