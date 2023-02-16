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Карло Анчелотти: «Меня мало волнует, останется Асенсио в «Реале» или уйдет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем нападающего Марко Асенсио.

«Мне кажется, Асенсио выглядит хорошо. Я не знаю, останется он или нет. Марко может остаться или не остаться, я не знаю, меня это мало волнует. У нас очень важный вызов в этом сезоне. Главное, что он вносит свой вклад, как и в прошлом году. Пусть продолжает в том же духе, а клуб примет самое правильное решение», — приводит слова Анчелотти Goal.

Действующее соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне 27-летний испанец провел за мадридский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Источник: Goal
Карло Анчелотти
Марко Асенсио
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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19.02 00:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 00:00
Барселона – Кадис
 - : -
19.02 00:00
Бетис – Вальядолид
 - : -
19.02 00:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 00:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
19.02 00:00
Жирона – Альмерия
 - : -
19.02 00:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
19.02 00:00
Осасуна – Реал
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Р. Сосьедад – Сельта
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Карим Бензема

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Эспаньол

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Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

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И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
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Педро Бигас

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 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

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