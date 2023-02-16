Бывший президент «Барселоны» Бартомеу отрицает обвинения в коррупции

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отрицает обвинения в адрес клуба в коррупции.

«Это абсолютная чушь и абсурд думать, что мы купили какого-то арбитра, нам нечего скрывать. Отчеты были, они предоставлялись как первой команде, так и «Барселоне Б» перед каждым матчем, чтобы объяснить аспекты работы арбитра. Тренеры и игроки были благодарны за них. Если бы мы влияли на судей, они бы не отменили гол в последнем туре с «Атлетико» в 2014 году, который принес бы нам чемпионский титул. Абсурдно так думать. Я могу привести еще много примеров», — приводит слова Бартомеу Marca.

15 февраля появилась информация, что каталонский клуб платил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, которая принадлежит бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселона» отправила три платежа в период с 2016 по 2018 год. Тогда Негрейра был вице-президентом Технического испанского судейского комитета.

16 февраля глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что спортивные санкции в отношении «Барселоны» по делу о коррупции невозможны.