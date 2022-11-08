Анчелотти — об игре с «Райо Вальекано»: «Винисиус не показал свой уровень»
Анчелотти считает, что Винисиус не показал свой лучший уровень в игре с «Райо Вальекано»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).
«Винисиус не показал свой лучший уровень. Мне больше нечего сказать», — заявил главный тренер «Реала» на послематчевой пресс-конференции.
В текущем сезоне 22-летний бразилец принял участие 20 матчах за мадридскую команду, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
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|
2
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|10
|2
|1
|31-13
|32
|
3
|Атлетико
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|
4
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|
5
|Осасуна
|13
|7
|2
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|23
|
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|
7
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|13
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|21
|
8
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|
9
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|
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|4
|5
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|
12
|Валенсия
|13
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|4
|5
|19-15
|16
|
13
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|
14
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|
15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|
16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|
17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|
18
|Севилья
|13
|2
|5
|6
|12-20
|11
|
19
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
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|Эльче
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|4
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38 тур
|8.11
|21:00
|
Эльче – Жирона
|- : -
|8.11
|22:00
|
Атлетик – Вальядолид
|- : -
|8.11
|23:30
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|9.11
|21:00
|
Альмерия – Хетафе
|- : -
|9.11
|21:00
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|9.11
|22:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|9.11
|23:30
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|10.11
|21:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|10.11
|22:00
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|10.11
|23:30
|
Реал – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|11
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|11
|1
|5
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