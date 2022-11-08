Анчелотти считает, что Винисиус не показал свой лучший уровень в игре с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

«Винисиус не показал свой лучший уровень. Мне больше нечего сказать», — заявил главный тренер «Реала» на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне 22-летний бразилец принял участие 20 матчах за мадридскую команду, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.