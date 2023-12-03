Главный тренер «Реал Сосьедад» произвел обратную замену Захаряна в матче с «Осасуной»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян обратно заменен в матче против «Осасуны» в 15-м туре ла лиги.
20-летний россиянин вышел на поле на 16-й минуте, заменив Андера Барренечеа, получившего повреждение.
На 88-й минуте главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль произвел обратную замену Захаряна. На поле вышел Андре Силва.
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|
14
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|3
|7
|14-19
|15
|
15
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|13
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|6
|5
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|12
|
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|2
|5
|7
|11-21
|11
|
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|14
|1
|7
|6
|13-20
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|
18
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|1
|5
|8
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|
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|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
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Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
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Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
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Джуд Беллингем
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Алекс Баэна
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|Ж
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Чими Авила
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Ойян Сансет
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