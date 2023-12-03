Главный тренер «Реал Сосьедад» произвел обратную замену Захаряна в матче с «Осасуной»

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян обратно заменен в матче против «Осасуны» в 15-м туре ла лиги.

20-летний россиянин вышел на поле на 16-й минуте, заменив Андера Барренечеа, получившего повреждение.

На 88-й минуте главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль произвел обратную замену Захаряна. На поле вышел Андре Силва.