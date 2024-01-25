«Реал» стал самым прибыльным клубом по итогам сезона

Аудиторская компания Deloitte на официальном сайте опубликовала свой ежегодный финансовый отчет футбольных европейских клубов.

«Реал» заработал 831 миллион евро и занял первое место в рейтинге. На втором месте — «Манчестер Сити» (826 миллионов евро). Замкнул тройку «ПСЖ» (802 миллиона евро).

«Манчестер Сити» становился лидером рейтинга по итогам двух прошлых лет.

Рейтинг Deloitte по доходам футбольных клубов:

1. «Реал» (Испания) — 831 миллион евро

2. «Манчестер Сити» (Англия) — 826

3. «ПСЖ» (Франция) — 802

4. «Барселона» (Испания) — 800,1

5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 745,8

6. «Бавария» (Германия) — 744

7. «Ливерпуль» (Англия) — 682,9

8. «Тоттенхэм» (Англия) — 631,5

9. «Челси» (Англия) — 589,4

10. «Арсенал» (Англия) — 532,6.