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Сегодня, 22:18

Бывший нападающий «Реала» Рауль отказался возглавить «Эспаньол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер молодежной команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес отказался возглавить «Эспаньол», сообщает Marca.

Каталонский клуб всерьез рассматривал вариант с назначением специалиста. Однако испанец хочет продолжить работу с молодежкой «Реала».

Он надеется в будущем возглавить первую команду «бланкос».

Боссы «Реала» считают, что у Рауля есть все необходимое, чтобы в обозримом будущем возглавить первую команду. Клуб прилагает огромные усилия, чтобы дать ему качественных игроков, способных бороться за место в сегунде.

Рауль Гонсалес
ФК Реал
ФК Эспаньол
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