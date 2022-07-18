Бывший нападающий «Реала» Рауль отказался возглавить «Эспаньол»

Главный тренер молодежной команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес отказался возглавить «Эспаньол», сообщает Marca.

Каталонский клуб всерьез рассматривал вариант с назначением специалиста. Однако испанец хочет продолжить работу с молодежкой «Реала».

Он надеется в будущем возглавить первую команду «бланкос».

Боссы «Реала» считают, что у Рауля есть все необходимое, чтобы в обозримом будущем возглавить первую команду. Клуб прилагает огромные усилия, чтобы дать ему качественных игроков, способных бороться за место в сегунде.