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Сегодня, 20:37

Хави: «Для «Барселоны» каждый матч как финал. Крайне важно победить «Валенсию»

Хави надеется на победу «Барселоны» в выездной игре с «Валенсией»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 25-го тура ла лиги с «Валенсией».

«Для «Барселоны» каждый матч как финал, — приводит слова Хави Marca. — Мы остро нуждаемся в очках и должны быть в топ-4. Крайне важно победить «Валенсию».

По словам тренера, его подопечным нужно навязать свой ритм игры и качественно владеть мячом.

«Мы едем к сильной команде, действующей интенсивно и играющей под руководством тренера, хорошо справляющегося со своей работой. Будет непростая игра, полная агрессивных действий. Нам придется попотеть», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Валенсией» состоится завтра, 20 февраля, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

После 24 туров ла лиги каталонская команда набрала 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.

Матч 25-го тура Ла Лиги между этими командами состоится 20 февраля, начало — в 18:15 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/en/football/barcelona/2022/02/19/621108cb22601dfa168b4591.html

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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 - : -
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
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Карим Бензема

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 6
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Вильярреал

 6
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
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Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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