Хави: «Для «Барселоны» каждый матч как финал. Крайне важно победить «Валенсию»

Хави надеется на победу «Барселоны» в выездной игре с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 25-го тура ла лиги с «Валенсией».

«Для «Барселоны» каждый матч как финал, — приводит слова Хави Marca. — Мы остро нуждаемся в очках и должны быть в топ-4. Крайне важно победить «Валенсию».

По словам тренера, его подопечным нужно навязать свой ритм игры и качественно владеть мячом.

«Мы едем к сильной команде, действующей интенсивно и играющей под руководством тренера, хорошо справляющегося со своей работой. Будет непростая игра, полная агрессивных действий. Нам придется попотеть», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Валенсией» состоится завтра, 20 февраля, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

После 24 туров ла лиги каталонская команда набрала 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.

Матч 25-го тура Ла Лиги между этими командами состоится 20 февраля, начало — в 18:15 по московскому времени.