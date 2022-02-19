Хави: «Для «Барселоны» каждый матч как финал. Крайне важно победить «Валенсию»
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 25-го тура ла лиги с «Валенсией».
«Для «Барселоны» каждый матч как финал, — приводит слова Хави Marca. — Мы остро нуждаемся в очках и должны быть в топ-4. Крайне важно победить «Валенсию».
По словам тренера, его подопечным нужно навязать свой ритм игры и качественно владеть мячом.
«Мы едем к сильной команде, действующей интенсивно и играющей под руководством тренера, хорошо справляющегося со своей работой. Будет непростая игра, полная агрессивных действий. Нам придется попотеть», — сказал он.
Встреча «Барселоны» с «Валенсией» состоится завтра, 20 февраля, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.
После 24 туров ла лиги каталонская команда набрала 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.
Матч 25-го тура Ла Лиги между этими командами состоится 20 февраля, начало — в 18:15 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Атлетико
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|
5
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|
6
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
7
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|
14
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 3
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7