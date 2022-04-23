«Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к Махрезу

«Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Сити» Рияду Махрезу, сообщает Onze Mondial со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, 31-летний алжирец еще не договорился с английским клубом о новом контракта.

Отмечается, что если нападающий и «Манчестер Сити» не договорятся о продлении соглашения, то клуб попытается продать игрока во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Махрез забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач в 41 матче за «Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.